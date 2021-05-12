شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحرر محاضر لـ15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط 15942 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15891 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 2320 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط 61606 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 305159 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.