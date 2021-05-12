شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 24 خطيب مكافأة جديد.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 24 خطيب مكافأة جديد، حيث اعتمد 11 خطيب مكافأة جديد من المحالين للمعاش على بند التحسين، كما اعتمد 3 خطباء مكافأة جدد من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى اعتماد 10 خطباء مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرارات تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة.



وفيما يلى أسماء 11 خطيبًا مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم : وفيما يلى أسماء 11 خطيبًا مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم : 1. حسن مرسى محمود مرسي الجيزة

2. صالح الصادق محمد علي

الشرقية

3. محمد محمود على النجار

الشرقية

4. كمال محمد كامل عبد الله السيد

الشرقية

5. جمال أنور إمام أبو العلا

الشرقية

6. عرفات عبد الهادى عبد العزيز عبد اللا

الشرقية

7. خطاب عطية أحمد عطية خطاب

الشرقية

8. محمد عبد المنعم حسن عبد الله

الشرقية

9. توفيق مندى محمد الفرماوي

الغربية

10. طه عبد المجيد محمود الجوهري

الغربية

11. خلف سعد خلف

بنى سويف





وفيما يلى خطباء المكافأة الجدد من أعضاء هيئة التدريس: 1. د/ أحمد عبد العظيم بصيلى أحمد البصيلي

القاهرة

2. د/ أحمد محمد عبد الحافظ عبد الله

سوهاج

3. د/ مصطفى إبراهيم محمود محمد

الأقصر

وفيما يلى أسماء خطباء المكافأة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين: 1. د/ سعيد سعيد سعد الشيشيني

البحيرة

2. د/ محمد محمد محمد جمعة نوارج

دمياط

3. د/ أسامة سمير أحمد عبد النعيم

المنيا

4. د/ أسامة أمين سيد بدوى عبد الرحمن

القليوبية

5. د/ أنس محمد عبد المنعم محمد الغنام

الشرقية

6. م. مساعد/ محمود أحمد رجب عثمان

الفيوم

7. م. مساعد/ أحمد محمد محمود عبد المعبود

سوهاج

8. م.مساعد/ رجب عبد الله رجب إبراهيم

الدقهلية

9. السيد/ أيمن السيد عيد السيد

سوهاج

10. السيد/ محمد عاطف عوض رمضان

سوهاج