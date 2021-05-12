شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام. - البطاطس 5 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 4.75 جنيهات - الكوسة بـ 6.5 جنيه. - الجزر بـ 5.5 جنيه. - الخيار بـ 7 جنيه. - الجوافة بـ 15 جنيها. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيه - الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيهات. - الفلفل الألوان 27 جنيها. - الليمون بـ 25 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 9.5 جنيهات. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 9.5 جنيه. - اليوسفى بـ 12.5 جنيها. ‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها. العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. - البسلة بـ 9 جنيهات. - البرتقال البلدى بـ5 جنيها.