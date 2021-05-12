شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 36.4 مليار جنيه لتطوير 27 جامعة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا حول المشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تحسين الخدمات التعليمية التى يتم تقديمها للطلاب فى الجامعات.

وأفاد التقرير بأن إجمالى عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى 27 جامعة حكومية بلغ 428 مشروعًا ( 177 تعليمى - 113 مستشفيات - 134 خدمى - 4 إنتاجي)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36 مليار و464 مليون جنيه.

واستعرض التقرير أبرز المشروعات التنفيذية بالجامعات الحكومية، والتى جاءت على النحو التالي:-

مشروعات جامعة القاهرة بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و357 مليون جنيه، ومن أهمها تطوير مستشفيات (الأمراض الباطنة وأورام الثدى والنساء والتوليد والأمراض المتوطنة) وتجديد مبانى العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والمدرجات ورفع كفاءة العديد من الأقسام ومبانى الكليات والمستشفيات والمكتبات.

مشروعات جامعة الإسكندرية بلغت تكلفتها نحو 3 مليار و771 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبانى تعليمية وإدارية للكليات وصيانة ورفع كفاءة مبانى الكليات والمعامل والعيادات، وإنشاء مدرجات وفصول دراسية.

مشروعات جامعة عين شمس بلغت تكلفتها نحو مليار و786 مليون جنيه، ومن أهمها تطوير مستشفى النساء، وتطوير مبانى الكليات والقاعات الرقمية والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومركز البيانات والمسارح.

مشروعات جامعة أسيوط بلغت تكلفتها نحو 736 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مستشفى الطب البيطرى وطب الأسنان، واستكمال إنشاء مركز الإصابات والطوارئ، ومجمع معامل البحوث، وكلية رياض الأطفال، وإعداد البنية التحتية بأسيوط الجديدة.

مشروعات جامعة مدينة السادات بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و820 مليون جنيه، ومن أهمها تأهيل عمارات السكن الطلاب، وجار إنشاء مبانى إدارية وفصول دراسية ومعامل ومدرجات بعدد من الكليات، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية بالجامعة.

مشروعات جامعة أسوان بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و259 مليون جنيه، ومن أهمها الانتهاء من تطوير مبانى بعض الكليات وتجديد بعض المعامل، كما أنه جارٍ إنشاء مستشفى (باطنة وأطفال)، وإنشاء مراكز طبية متخصصة، وإنشاء مبنى كليتى السياحة والتمريض، وتطوير عدد من الفصول الدراسية والأقسام،وتطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أسوان الجامعي.

مشروعات جامعة كفر الشيخ بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و215 مليون جنيه، ومن أبرزها استكمال تطوير مبانى عدد من الكليات، والمدينة الجامعية للطالبات وللقطاع الطبي، وإنشاء مدرجات مركزية والانتهاء من المرحلة الأولى من المستشفى الجامعى ومستشفى الطوارئ، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية ومركز الأورام.

مشروعات جامعة طنطا بلغت تكلفتها نحو 2 مليار و97 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مستشفى الجراحات الجدیدة (المجمع الطبي)، وإنشاء ثلاث عمارات بالمدینة الجامعیة بمجمع الكلیات، وتطوير المكتبة المركزية، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمجمع الطبي، وتطوير عدد من الكليات والمدرجات.

مشروعات جامعة بنها بلغت تكلفتها نحو مليار و881 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبانى عدد من الكليات، وجار إنشاء مبنى الامتحانات والمكتبة المركزية، وتجهيز مستشفى بنها الجامعى التخصصى الجديد، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدرجات والمعامل المركزية والمخازن، واستكمال إنشاء المستشفى التخصصي.

مشروعات جامعة بورسعيد بلغت تكلفتها نحو مليار و840 مليون جنيه، ومن أهمها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمى الجامعى لكلية الطب، التى ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وإنشاء مبانى إدارية وتعليمية.

مشروعات جامعة دمنهور بلغت تكلفتها نحو مليار و624 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى بعض الكليات ومبانى تعليمية ورفع كفاءة المعامل المركزية واستكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعى لكلية الطب.

مشروعات جامعة دمياط بلغت تكلفتها نحو مليار و375 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع المعامل المركزية وتجهيز مجمع الفصول الدراسية، واستكمال الأعمال الإنشائية لمستشفى جامعة دمياط التعليمى ومستشفى الطلبة، فضلًا عن إنشاء مبانى إدارية لعدد من الكليات.

مشروعات جامعة المنيا بلغت تكلفتها نحو مليار و287 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبانى للكليات ومدرجات ومستشفى الكبد وملحق لها، واستكمال مستشفى مستشفى النساء والتوليد ومركز الأورام ومبنى إقامة المرضى والعيادات.

مشروعات جامعة مطروح بلغت تكلفتها نحو مليار و222 مليون جنيه، ومن أهمها مبنى إدارة الكليات، وإنشاء مجمع المدرجات والفصول الدراسية، ومجمع المعامل والورش، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى الاختبارات الإلكترونية.

مشروعات جامعة العريش بلغت تكلفتها نحو مليار و199 مليون جنيه، ومن أبرزها إنشاء مبانى عدة كليات، ومبانى إسكان للطلاب والطالبات، ومعامل ومدرجات مركزية، وعيادات طبية.

مشروعات جامعة سوهاج بلغت تكلفتها نحو مليار و198 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى الإسكان الطلابي، ومبنى الإدارة المركزية وعدد من مبانى الكليات ومبنى مستشفى الطوارئ.

مشروعات جامعة الوادى الجديد بلغت تكلفتها نحو مليار و64 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء عدة مبانى للكليات وملاعب ومبانى إدارية، وكذلك رفع البنية التحتية وتأهيل وتطوير مبانى الكليات لتكون جاهزة لتطبيق الاختبارات الإلكترونية.

مشروعات جامعة جنوب الوادى بلغت تكلفتها نحو 958 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع مدرجات ومعامل ومبانى إسكان للطلاب، وإنشاء كليتى العلاج الطبيعى والألسن، وكذلك إنشاء مستشفى (صحة المرأة)، لتكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر.

مشروعات جامعة المنوفية بلغت تكلفتها نحو 921 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى العيادات الخارجية، وإنشاء مبانى العديد من الكليات، وكذلك إنشاء المكتبة المركزية ومدينة الأمل الطلابية، ورفع كفاءة مبانى الجامعة.

مشروعات جامعة المنصورة بلغت تكلفتها نحو 837 مليون جنيه، ومن أهمها استكمال إنشاء مراكز طبية بمستشفيات الجامعة، ومستشفى الباطنة التخصصي، ومبنى البحوث الطبية، ومعهد أبحاث الطاقة، وسيتم بناء مبنى زراعة الكبد.

مشروعات جامعة بنى سويف بلغت تكلفتها نحو 736 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى العيادات الخارجية وتأهيل الأطفال ذوى الهمم، وإنشاء مبانى للكليات وورش هندسية، واستكمال إنشاء المستشفى الجامعى وانشاء ملحق للمستشفى الجامعى (الأورام).

مشروعات جامعة حلوان بلغت تكلفتها نحو 442 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مجمع الفنون والثقافة وتطوير مستشفى بدر الجامعي، وتطوير عدد من الكليات، وإنشاء وتطوير معامل الكليات وتجديد مبانى المدن الجامعية.

مشروعات جامعة الزقازيق بلغت تكلفتها نحو 414 مليون جنيه، فقد تم إنشاء مبانى إدارية وخدمية بالجامعة، واستكمال مستشفى الطوارئ، ومبانى بعض الكليات.

مشروعات جامعة السويس بلغت تكلفتها نحو 371 مليون جنيه، ومن أبرزها إنشاء عدة مبانى للكليات ومجمع المدرجات ومبانى إدارية وورش تدريبية وفصول دراسية، ومجمع معامل مركزية.

مشروعات جامعة الفيوم بلغت تكلفتها نحو 362 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مبنى معهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وإنشاء مبانى للكليات ومدرجات مركزية، وإنشاء شبكة طرق بأرض الجامعة بمدينة الفيوم الجديدة.

مشروعات جامعة قناة السويس بلغت تكلفتها نحو 357 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء مدرجات ومبانى إدارية للكليات ومدينة الطالبات، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفى الجامعي، ورفع كفاءة معهد (الأفرو آسيوي) بالجامعة، ورفع كفاءة العمليات الكبرى والعناية المركزة بمستشفيات الجامعة وإنشاء مصنع الأدوية التعليمى لكلية الصيدلة.

مشروعات جامعة الأقصر بلغت تكلفتها نحو 332 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء كليات الطب والعلوم والتربية، وتطوير وتأهيل مركز الاختبارات الإلكترونية، ورفع كفاءة المدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن دعم الدولة الكبير للجامعات الحكومية أسفر عن زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، بإضافة جامعات جديدة خلال الفترة الماضية (مطروح والأقصر والوادى الجديد) وقريبًا جامعة الغردقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الكليات فى مختلف التخصصات العلمية والتى أصبحت 442 كلية و24 معهد فنى تمريض و37 دراسات عليا، مشيرًا إلى أن المشروعات التنفيذية الكبرى التى يتم تنفيذها بالجامعات الحكومية فى مختلف ربوع مصر تبرهن على الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة للتعليم العالي، مؤكدًا أن المشروعات التنفيذية فى الجامعات الحكومية تهدف إلى استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي، وخاصة أن النسبة الأكبر من الطلاب لاتزال تلتحق بالجامعات الحكومية التى أصبحت تقدم العديد من البرامج الدراسية المتقدمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل.