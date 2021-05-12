شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يخصص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن 15115 .

وقالت امل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

وأكدت على تعاون المجلس القومى للمرأة المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسى وحماية المرأة من العنف ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة .

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس أمس الثلاثاء التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 11 مايو لعام 2021 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقالت الدار:"تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1442 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.. وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 13 مايو لعام 2021 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريًّا.