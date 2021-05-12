شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 4622 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 50 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4622 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، امستردام، باريس، موسكو، أبوظبي، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الشارقة، مسقط، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4622 راكبا.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعياً خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.