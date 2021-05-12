بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية والتوكتوك في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" كرهاً عن قائديها، بمحافظة الغربية.

كانت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أفادت بقيام (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلا عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك التوك" كرهاً عن قائديها باستخدام السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أضافوا بارتكاب 5 وقائع آخري بدوائر مركزي شرطة (طنطا - قطور ) وقسم شرطة ثان طنطا، تم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدم والمسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا. أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الآثم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.