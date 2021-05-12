ضبط مدير مخبز استولى على 465 ألف جنيه من أموال دعم الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة؛ لاستيلائه على 465302 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز؛ لتجميعه (330 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها بالدفتر الخاص بالمستودع للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي- قدرت بقيمة مالية 51300 جنيهاً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.