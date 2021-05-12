أبرزها 12 طن دواجن.. ضبط 1304 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1304 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية، بحوزته (12٫75 طن "مفروم دواجن – هياكل دواجن – شيش دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبط الحملات (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته (6 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، بحوزته (5 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.