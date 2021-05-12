شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء.

وأكد خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأربعاء: «أننا فقدنا واحدًا من أكفأ الأساتذة التربويين خلقًا وعلمًا ومن أخلص الرجال الذين افنوا حياتهم في محراب العلم بعطائه المستمر وعلى مدى سنوات طويلة قضاها يعمل بجد واجتهاد وتركيز من أجل الارتقاء بالتعليم داخل الجامعة».

ولفت «الطوخى» إلى أن هذا «ليس جديدًا على الدكتور العزازى فهو ينتمى الى جيل العظماء الذين يعملون فى صمت وبعيداً عن الأضواء من أجل خدمة العلم والارتقاء به» .

وأشارت جامعة مصر للعلوم والتكنولوحيا فى بيانها إلى أن رحيل الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة لا يمثل خسارة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فقط بل هى خسارة فادحة لمنظومة التعليم العالى بالكامل لأنه كان حتى آخر يوم فى حياته مهموماً بقضية التعليم والبحث عن افضل السبل للتعامل مع الوضع المرتبك الذى ترتب عن جائحة كورونا بما لا يؤثر على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلاب الذين كان يتعامل معهم كونه أب قبل أن يكون مسؤولا عن إدارة الجامعة .