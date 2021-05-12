شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد والأسمنت في مصر الأربعاء 12 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والأسمنت، بداية تداول اليوم الأربعاء 12 مايو 2021 الموافق نهاية شهر رمضان، حيث شهد سوق الحديد ارتفاع مفاجئ بمعدل 150 جنيه لسعر الطن تسليم أرض مصنع يضاف إليه أسعار نولون السيارات، حيث تتأثر الأسعار صعودًا وهبوطًا بعدة عوامل تتضمن حجم الإنتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب علي الجانب الاخر ، كما أن أسعار الطاقة تعد أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات حيث انها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورفعت شركات حديد التسليح أسعار البيع بقيمة 150 جنيها للطن، حيث أبلغت الشركات المنتجة الوكلاء بالأسعار الجديدة التى بدأ تطبيقها منذ أمس الأول من مايو، ورفعت شركة حديد عز الأسعار بمعدل 150 جنيها لتسجل 13800 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك لنحو 14100 جنيها للطن، فيما سجل سعر الطن إنتاج شركة حديد المصريين 13 ألفا و700 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 13950 جنيها.

وأعلنت شركة حديد بشاى زيادة 150 جنيها أيضا ليصل السعر إلى 13600 جنيه تسليم أرض المصنع، ومتوسط 13850 جنيها للمستهلك.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ورصدت «المصرى اليوم»، سعر الحديد اليوم، حيث ارتفع سعر الاسمنت المسلح بمعدل 75 جنيه فى سعر الطن خاصة شركتى العامرية للأسمنت وأسمنت الإسكندرية.

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا فى حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء فى مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الحديد داخل السوق المحلية اليوم:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13800 جنيها ليباع للمستهلك بـ14100 جنيها

سعر طن حديد المصريين تسليم أرض مصنع 13700 جنيها ليتم بيعه للمستهلك بـ13950 جنيها

سعر طه حديد بشاى للصلب 13600 جنيها تسليم أرض مصنع ليباع للمستهلك بـ13850 جنيها

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيها

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيها

سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيها

سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيها

سعر طن حديد المصريين 13500 جنيها

سعر طن حديد مصر الكومى 13300 جنيها

سعر طن حديد المعادى 13300 جنيها

سعر طن حديد العشرى 13300 جنيها

سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيها

يضاف الى سعر الطن المعلن 120 الى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التى لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت داخل السوق المحلية:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيه

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيها

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية

سعر طن اسمنت المسله 725 جنية

سعر طن أسمنت شركة العامرية 985 جنيها فى الاسكندرية بزيادة 45 جنيه فى الطن

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 950 جنيها بزيادة 75 جنيه فى الطن

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيها فى القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها

كما تنشر "المصرى اليوم" سعر الأسمنت الأبيض فى السوق المحلى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيها

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيها

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيها

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيها

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.