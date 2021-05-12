شكرا لقرائتكم خبر عن بـ13 برنامجاً جديداً .. فتح باب التقديم لنيل الماجستير بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية، إن الجامعة فتحت باب التقديم لنيل درجة الماجستير في 13 برنامجاً دراسياً جديداً.

وأوضح أن البرامج هي إنترنت الأشياء والااتصالات اللاسلكية الذكية، الرؤية بااستخدام الحاسب والوسائط المتعددة، النقل اللاسلكى للقدرة، النظم المدمجة، الإلكترونيات النانونية والفوتونات النانوية، هندسة البيانات، أمن المعلومات السيبرانى، علم الأعصاب الحسابى والروبوتات الإدراكية، النمذجة والمحاكاة، هندسة الحوسبة الكمية.

وأضاف أنه تم فتح باب التقدم أيضا لدبلوم وماجستير في برنامج علوم التراث بتخصصات: إدارة المتاحف وعلوم ترميم الآثار، موضحاً أن شروط وإجراءات التقديم تم الإعلان عنها على الموقع الرسمى للجامعة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور فريز غيث، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم في الدول العربية، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في ورشة العمل بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكوولوجيا تحت رعاية الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة، الثلاثاء، بعنوان «إسهامات التراث والمتاحف في التنمية المستدامة»- أن تعزيز علوم التراث يعنى تعزيز ثقافة العلم في المجتمع، وأن أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها العديد من الدول هي موجهة للأفراد ولدعم التنمية وتحقيق رفاهية الأفراد واستدامة التخطيط من خلال 17 هدفا.

وأضاف أنه لا يوجد هدف محدد من الـ17 هدفا للثقافة، إلا أنها تكمن في العديد من الأهداف وخاصة الهدف رقم 11 «المدن المستدامة»، وأن أحد الجهود المبذولة هو للحفاظ على ثقافة العالم والتراث الطبيعى، مشيراً إلى أن الثقافة تلعب أيضا دورا كبيرا في إدارة مصادر المياه والحفاظ على استدامتها.