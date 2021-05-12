شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع التجمعات .. غلق القناطر الخيرية وحدائقها أمام الزائرين طوال أيام عيد الفطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، الأربعاء، غلق كل الحدائق والمتنزهات بالمدينة أمام أي زائرين طوال أيام عيد الفطر المبارك لمنع التجمعات للمواطنين، سواء داخل الحدائق أو على الكورنيش، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقال رئيس المدينة إنه تم تشكيل لجان متابعة طوال إجازة العيد للمرور على الكورنيش والحدائق لضبط أي مخالفات، علاوة على نهر النيل وأماكن نزول بعض المواطنين للاستحمام في المياه بالمخالفة مما يعرض حياتهم للخطر، حيث تم وضع لافتات تحذر من النزول للاستحمام للشباب والصبية حتى لا تحدث وقائع غرق لهم ويمر العيد بسلام على الجميع.

وتابع المهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر، حدائق وزارة الري بالقناطر الخيرية لمتابعة التعليمات الوزارية باستمرار غلق الحدائق خلال فترة العيد وكذلك مراجعة نوبتجيات التأمين والنظافة والري للحدائق للمحافظة عليها خلال فترة العيد.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أى معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

حدائق القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية