شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين كفرالشيخ» : توريد 141 ألف طن قمح إلى الصوامع حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقعًا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف «حبيب»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هناك متابعة المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد للقمح والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20/4/2021 وحتى صباح يوم الأربعاء بلغ 141343 طنا و603 كيلو جرامات.