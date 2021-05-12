شكرا لقرائتكم خبر عن «سينوفاك» تمنح مصر و4 دول ترخيص إنتاج لقاحها لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ين وي دونغ الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك بيوتيك الصينية، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن الشركة منحت خمس دول ترخيص إنتاج لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 هي مصر وتركيا وإندونيسيا والبرازيل وماليزيا.

وأضاف، في المقابلة التي أجريت أمس الثلاثاء، أن الشركة قدمت 260 مليون جرعة من لقاحها على مستوى العالم في الشهر الماضي، ذهب أكثر من 60 بالمئة منها إلى بلدان خارج الصين.

وتستخدم تركيا لقاح سينوفاك جنبا إلى جنب مع لقاح فايزر/ بيونتيك، وأبرمت أيضا اتفاقا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.