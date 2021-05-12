شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع معاون مباحث وإصابة ضابط في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي نقيب شرطة يعمل معاون مباحث بقسم شرطة ثان الغردقة بالبحر الأحمر مصرعه، وأصيب نقيب شرطة آخر بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر أثناء عودتهما من الإجازة لعملهما بالقسم.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الضابطين كانا في إجازتهما وعائدين لعملهما بقسم ثان الغردقة، وأن الحادث وقع بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة.

وتبين وفاة النقيب «أ.ع.ع.»، ٢٥ سنة، وإصابة النقيب «محمود غ.»، ٢٤ سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالحادث.

وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.