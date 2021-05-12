شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الأربعاء 12 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، 12 مايو 2021، بشكل طفيف بعد الارتفاع الكبير الذى حققه خلال الأيام الماضية محققا أعلى سعر منذ شهور ، ورغم التراجع الأخير مازال الذهب مرتفعا بشكل كبير .

وشهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، تراجعا ملحوظا في التعاملات الفورية والعقود الآجلة، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانتعاش مؤشر الدولار وانخفض الذهب اليوم فى التعاملات الفورية بنسبة 0.4%، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.3% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الاربعاء 12 مايو 2021 ، 808.73 جنيه وكان فى نهاية التعاملات الثلاثاء، 11 مايو، 810.58 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، فى بداية التعاملات اليوم الاربعاء ،1,833.60 $ ، وكانت في نهاية التعاملات الثلاثاء، 1،837.44 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب فى مصر وعالميا اليوم الاربعاء 12 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى مصر وعالميا في مساء الثلاثاء 11 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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