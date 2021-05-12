شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين فى حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة اتجاه سوهاج الغردقة وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق، ونتج عن التصادم وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المتوفين 3 للمستشفى المركزى بأخميم و2 للمستشفى التعليمى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ووجود متوفين ومصابين تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز ند نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة إتجاه الغردقة سوهاج.

نتج عن الحادث وفاة 5 جميعهم مجهولى الهوية وجار التعرف عليهم من بينهم طفل وإصابة 16 شخصا آخرين من مستقلى السيارتين، وتم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف، وتم التعامل مع المصابين والمتوفين، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، ونقل 3 من المتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، و2 لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.