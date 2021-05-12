شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القطار المكيف التاسع للخط الثالث للمترو إلى ميناء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل وصول القطار المكيف التاسع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً للعمل بالخط الثالث للمترو بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصرى وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وقال الوزير إنه تم دخول 4 قطارات حتى الآن من القطارات التى تم توريدها لزيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثالث بعد نهو كافة الاختبارات الديناميكية لها ليصبح عدد القطارات العاملة على الخط الثالث 18 قطار، وتجرى أعمال الاختبارات على باقى القطارات التى تم توريدها ويتم دخولها الخدمة تباعاً، حيث يتم توريد هذه القطارات على دفعات بمعدل قطار واحد شهريًا.

كما أعلن الوزير وصول مكونات القطار الثانى من الـ 10 قطارات التى يتم تجميعها محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وتشمل المكونات على "هياكل العربات – المعدات – الكراسى – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية"، حيث تقوم شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بتقديم الدعم الفنى لمصنع سيماف والذى يقوم حالياً بتجميع مكونات القطار الأول ضمن خطة وزارة النقل بتشجيع توطين هذه الصناعة من خلال نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وزيادة المكون المحلي.

كما أشار وزير النقل الى أنه وعلى التوازى تم وصول القطار الأول من 6 قطارات المتعاقد عليها مع شركة هيونداى روتيم أيضاً للخط الثانى للمترو شاملة توريد قطع الغيار اللازمة لمدة ثمان سنوات بعد فترة الضمان بتكلفة إجمالية حوالى 130 مليون دولار، بالإضافة إلى 63 مليون جنيه مصرى ومن المخطط توريد قطار شهرياً ليتم الإنتهاء من توريدها بالكامل نهاية أكتوبر2021 ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات من إجمالى 45 قطار، ويتم تمويلها من خلال قرض ميسر من البنك الأوربى لإعادة الاعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة.

كما تقوم حالياً شركة سوكوفير الفرنسية بتصنيع 2 جرار بتكلفة حوالى 3.7 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة ثمانى سنوات بعد فترة الضمان شاملة عمرة جسيمة بتكلفة حوالى 926 ألف يورو من المخطط توريدهم فى يونيو 2021 لإجراء إختبارات التشغيل تمهيداً لدخولهم الخدمة فى سبتمبر 2021، ذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مساهمة من الدولة فى إحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة كما يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع، لافتا أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ولاحظ المواطن الفرق بين القطارات القديمة والقطارات المورَّدة مؤخراً.