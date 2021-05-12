شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن حصول المعمل المركزى بالوادى الجديد على شهادة تقييم عالمية للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن المعمل المركزى بالوادى الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة، تمكن للعام الثانى على التوالى من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومى للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولى لاعتماد المختبرات.

وأظهر التقرير الصادر عن المعهد نجاح المعمل المركزى بالوادى الجديد فى اجتياز اختبار الكفاءة الحرفية لدورة إبريل 2021 فى 5 فحصوات ميكروبيولوجية للمياه، بالاشتراك مع أكثر من 270 معمل معتمد من مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المعمل المركزى بالوادى الجديد وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التى تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذى مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولى الايزو ( 17025 ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجيًا من المجلس الوطنى لاعتماد المعامل فى عام 2013 فى عدد (36) عنصر كيميائى وفيزيائى و5 فحوصات مكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله احد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزى فى مجال مراقبة نوعية المياه فقد تم إنشاء 3 معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزى فى المنيا وطنطا والداخلة.

كما يشارك المعمل المركزى فى الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التى يجريها المعهد القومى للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة فى الفترة من 8 - 15 مايو 2021 فى قياس (درجة الحموضة والقلوية - الاملاح الكلية الذائبة – التوصيلية الكهربية – الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم – الكلوريد – الكبريتات – الكربونات – البيكربونات - الحديد - المنجنيز - السليكا - النترات – الفوسفور)، لتأكيد الجـودة بالمعمل المركزى وتحقيق اشتراطات ومواصفات منظومة الأيزو الدولية.