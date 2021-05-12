شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 170 شيشة وغلق 20 محلا ومقهى فى حملات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحملات اليومية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، ففى حى الوراق وبمعاونة الأجهزة الأمنية تم شن عدد من الحملات، أسفرت عن تحرير 24 محضرا متنوعا ما بين بيئة وغلق وتشميع وإشغال طريق ومخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم مصادرة 181 كرسى و9 شاشة تليفزيون و50 شيشة و8 سماعة كبيرة و1 ريسيفر و2 مروحة ستاند و3 "طقطوقة".

فيما نجحت حملة مكبرة لمركز ومدينة منشاة القناطر فى ضبط 5 محال مخالفة والتى تم اتخاذ قرارات بالغلق الفورى لها وتحرير 6 محاضر اشغال طريق و6 محضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة 10 كراسى وجهاز كمبيوتر وستاند حديد وترولى حديد، كما أوقفت أجهزة المدينة أعمال بناء مخالف ببرقاش عبارة عن شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضى وعلى الفور تم إزالة التعدى ومصادرة ادوات ومواد البناء المستخدمة.

وشنت أجهزة حى الهرم حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بمواعيد الغلق المعلنة والالتزام بالإجراءات الاحترازية بشارعى المنشية فيصل والطوابق وقد اسفرت الحملة عن مصادرة 51 قلب شيشة و75 كرسى ورفع 95 حالة إشغال طريق.

وخلال حملات شنها حى جنوب الجيزة بشوارع ربيع الجيزى والبحر الأعظم وهمدان والأهرام وكوبرى عباس وميدان الجيزة وميدان المنيب فقد تم غلق وتشميع 7 محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلق ورفع 70 حالة اشغال متنوعه.

ونفذ مركز ومدينة الواحات البحرية قرارات الغلق الفورى لـ 4 محال لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة بقرية منديشة ومدينة الباويطى.

وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع 3 محال ومقهى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وضبط 38 حالة إشغال طريق و6 عربات كارو تم ايداعها جميعا مخازن الحى.

وخلال حملة لأجهزة مركز ومدينة الحوامدية شملت شوارع الجمهورية وسعد زغلول وجمال عبدالناصر والساحة والرشاح ومساكن السهران أسفرت عن رفع مختلف اشغالات المحال والباعة الجائلين وتحرير 5 محاضر إشغال و4 محاضر لعدم ارتداء الكمامة.

وبمدينة حدائق الاهرام تم إيقاف أعمال بناء مخالف بقطع أراضى أرقام ( 29م، 78 ص، 76ع) ومصادرة معدات ومواد البناء، بالإضافة الى رفع مخلفات بقطع أراضى ارقام ( 441ح، 37ح) وطريق الفيوم وشارع الجيش، ورفع حواجز حديدية بمنطقة ( ح/ ع )، كما تم غلق ورفع إشغالات لـ 4 كافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومصادرة 120 قلب شيشة وتم التحفظ على 25 متهم من الملاك والقائمين على أعمال المقاهى والمحال المخالفة بمعرفة الأجهزة الأمنية المرافقة للحملة.