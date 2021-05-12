شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تشن حملات رقابية على مواقف الأقاليم خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مواقف السرفيس بالعاصمة، لمنع استغلال السائقين للمواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال هذه الفترة والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام حرصًا على صحة المواطنين مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.

من جانبه أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام فى جميع أنحاء القاهرة خاصة فى المناطق التى يتردد عليها المواطنون، كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة على خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبرى وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كل أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين على المناطق المختلفة، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الالكترونى للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة .

وأكد رئيس هيئة النقل العام أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية لتنفيذ خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية) وذلك لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل.