هدى تطلب خلع زوجها: "شوفته في الكاميرا مع بنت الجيران في رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هدى. أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "شوفت جوزي على كاميرا السوبر ماركت مع بنت جارتنا فاتن بيجبلها ياميش رمضان".

تقول السيدة الأربعينية في دعواها إنه تزوجت "خالد. ع" 44 سنة منذ 8 سنوات (موظف بنك)، ورُزقا طفلة تبلغ من العمر 7سنوات.

تشير الزوجة إلى أن زوجها ميسور الحال، لكنه يستخدم أمواله سلاحًا لجذب السيدات والحصول على ثقتهن.

أضافت الزوجة: "زوجي قبل الزواج لم يتظاهر أمامي بكل الصفات الغريبة الموجودة بشخصيته، لذلك وافقت على الزواج منه، تغير وضعه بعد الزواج لكنى لم أتحدث معه فهو غير مقصر بمنزله، لكنى أشعر بأنه يفعل تصرفات غريبة ويدخل في علاقة بسيدات خارج المنزل، لكن بعد مرور السنين وإنجاب طفلتنا، علمت بما يفعله مع السيدات على النت ولم ألفت انتباهه".

وأشارت إلى أنه لم تحادثه بشأن ما رأته على هاتفه خلال شهر رمضان، قائلة "شوفته تاني يوم بكاميرا السوبر ماركت وهو يقوم بشراء ياميش رمضان، ومعه فاتن بنت الجيران، انتظرت حتى خرج، وحدثته"، لكنه تعدى عليها بالضرب أمام المارة.

غادرت الزوجة لمنزل أسرتها وبعد رفضه تطليقها، لجأ لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع حملت رقم 15 لسنة2021، ودعوى نفقة حملت رقم 6 لسنة2021، ولم يتم الفصل فيهما حتى الآن.