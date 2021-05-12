للعام الثاني.. المعمل المركزي بالوادي الجديد يحصل على شهادة تقييم عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة، تمكن للعام الثاني على التوالي من الحصول على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.

وأضاف عبدالعاطي، أن وزارة الموارد المائية والري، أنشأت المعمل المركزي بالوادى الجديد وفقًا لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو (١٧٠٢٥) في مجال تحاليل المياه كيميائيًا وبكتريولوجيًا من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ في عدد (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الري، إن التقرير الصادرة عن نجاح المعمل المركزي بالوادي الجديد في اجتياز اختبار الكفاءة الحرفية لدورة أبريل ٢٠٢١ في عدد (٥) فحصوات ميكروبيولوجية للمياه، بالإشتراك مع أكثر من ۲۷۰ معمل معتمد من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه فقد تم إنشاء عدد (٣) معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة.

ويشارك المعمل المركزي في الاختبارات الفيزيائية والكيميائية التى يجريها المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة في الفترة من ٨ - ١٥ مايو ٢٠٢١ في قياس (درجة الحموضة والقلوية - الأملاح الكلية الذائبة - التوصيلية الكهربية - الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - المغنيسيوم - الكلوريد - الكبريتات - الكربونات - البيكربونات - الحديد - المنجنيز - السليكا - النترات - الفوسفور)، لتأكيد الجودة بالمعمل المركزي وتحقيق اشتراطات ومواصفات منظومة الأيزو الدولية.​