محافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة العيد في ارتكاب مخالفات بناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتصدي بكل قوة وبمنتهى الحزم لهؤلاء المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة.

وحذر محافظ القاهرة كل من تسول له نفسه القيام بأي محاولة لمخالفة قانون البناء متوهمًا غياب الرقابة أثناء إجازة العيد مؤكدا أن محاولته ستقابل بمنتهى الشدة والحسم، وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية على الفور، وليس هناك استثناءات في تطبيق القانون.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة (١٥٤٩٦ - و١١٤) على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.