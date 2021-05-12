شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 سائحين من التشيك بالبحر الأحمر كانوا في طريقهم لزيارة الأماكن الأثرية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحقيقات الأولية في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحية، اليوم الأربعاء، بطريق الزعفرانة / رأس غارب الساحلي شمال البحر الأحمر، أن المصابين من السائحين التشيك يقيمون في أحد فنادق الغردقة ووصلوا للبلاد منذ عدة أيام، وخلال الحادث كانوا في طريقهم لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالقاهرة والجيزة ضمن رحلات التفويج السياحي اليومي من الغردقة

كان 6 سائحين من جمهورية التشيك قد أصيبوا بإصابات متفرقة و3 مصريين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي صباح اليوم بالكيلو 45 طريق الزعفرانة / رأس غارب الساحلي شمال البحر الأحمر

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وانتقل اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب للمستشفى للاطمئنان على حالات مصابي الحادث ويتابع الخدمات الطبية المقدمة لهم

تلقى مأمور قسم شرطة رأس غارب اخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي تابع لشركة ترافيل وايز بالكيلو 45 الزعفرانة / غارب إثر اختلال عجلة القيادة وانحراف الميكروباص وانقلابه بجانب الطريق وأسفر عن إصابة عدد 6 سائحين تشيك وعدد 3 مصريين بإصابات خفيفة ولا توجد خسائر بالأرواح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم والتأكد من سلامة جميع المصابين وتحرر محضر بالحادث