شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة ساخنة في فلسطين في ثاني أيام معركة سيف القدس (تغطية خاصة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ليلة ساخنة شهدتها الساحة الفلسطينية في ثاني أيام معركة «سيف القدس» التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، ضد الإنتهاكات الإسرائيلية بحق القدس وسقط أمس عشرات القتلى والمصابين من الجانبين، وإيقاف رحلات الطيران من وإلى مطار بن جوريون، وضرب خط إيلات عسقلان النفطي، وإعلان حالة الطوارئ في مدينة اللد، في تصعيد تشهده الساحة الفلسطينية الإسرائيلية منذ أسبوعين.

وطالت صواريخ المقاومة الفلسطينية كل من تل أبيب واللد وبئر السبع وعسقلان وأسدود، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي إن المقاومة في غزة أطلقت 850 صاروخًا نحو إسرائيل، في المقابل استهدفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية حتى صباح أمس الثلاثاء فقط.



وطالت المناطق المستهدفة محيط مسجد الإحسان في بلدة جباليا البلد شمال غزة، منطقة تل الهوا جنوب غزة، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي برج الجوهرة في غزة بشكل كامل، وبرج هنادي غرب مدينة غزة، وتنج عن القصف.



واستهدفت بعض الغارات تجمع مقار الأجهزة الأمنية التابع لحماس المعروف باسم «الجوازات»، وأسفرت عن تدمير المقر الرئيسي لشرطة الحركة، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي بحماس، وهو رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية وقائد شعبة مكافحة التجسس.

حصيلة الإصابات والقتلى

وكانت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان أمس، 13 شهيدا فلسطينيا «12 شهيدا في قطاع غزة، وشهيد بنابلس»، و157 إصابة بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وهى الحالات التي وصلت المستشفيات والمراكز الصحية وتلقت الإسعافات والعلاجات فيها، لتصل حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، 35 قتيل من بينهم 10 أطفال وامرأة، وإصابة 220 آخرين على الأقل.

على جانب آخر، أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم الفوار جنوب الخليل.

فيما وصل عدد قتلى الإسرائيليين جراء القصف الصاروخي من غزّة إلى 5 قتلى، وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنّ رجلاً وفتاة قُتلا الأربعاء، في مدينة اللد الإسرائيليّة أثناء وجودهما داخل سيّارة أصابها صاروخ أطلِق من قطاع غزّة.

وقالت الشرطة، إنّ الفتاة التي لم يُكشَف عمرها فارقت الحياة على الفور، في حين أنّ الرجل الأربعيني أُعلِنت وفاته لاحقا في المستشفى، من دون أن تُحدّد ما إذا كانت تربط بينهما صلة قرابة.

وأدت مجموعة صواريخ أطلقت من غزة تجاه مدينة عسقلان إلى مقتل إسرائيليتين وإصابة آخرين بجروح بعضها خطرية، بحسب ما ذكرت قناة «آي 24».

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل سيدة إسرائيلية في بلدة مدينة ريشون لتسيون شمال تل أبيب جراء صاروخ أطلق من غزة.

هجمات الفصائل الصاروخية تصل تل أبيب «لم تشهدها المدينة من قبل في تاريخها»

ودوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة تجاه تل أبيب، في هجمة وصفتها عدد من وسائل الإعلام العبرية بأنها لم تشهدها تل أبيب من قبل في تاريخها.



أعلنت كتائب «القسام» التابعة لحركة حماس الفلسطينية، مساء الثلاثاء، قصف مدينة تل أبيب بـ130 صاروخا ردًا على استهداف إسرائيل برجًا سكنيًا يعتبر من أحد معالم قطاع غزة.

آثار الصواريخ التي أطلقت علي تل أبيب

أثار صواريخ غزة

أثار صواريخ غزة

ونتج عن تلك الهجمة الصاروخية إيقاف رحلات الطيران من وإلى مطار بن جوريون، وضرب خط إيلات عسقلان النفطي، جنوب عسقلان.

ووثقت الكاميرات عدد من الصور والفيديوهات لآثار الهجوم الصاروخي الفلسطيني الذي جاء ردًا على هجمات إسرائيلية استهدفت عصر أمس الثلاثاء، برج سكني في قطاع غزة مكون من 12 طابق، وتم تسويته بالأرض.

وأفادت صحيفة صحيفة «معاريف» العبرية بإصابة 3 بجروح متوسطة بعد سقوط صواريخ في «حولون» قرب «تل أبيب»، وأظهرت لقطات الفيديو اشتعال أحد الحافلات جراء سقوط صاروخ.

أثار صواريخ غزة

أثار صواريخ غزة

وأظهرت لقطات فيديو حالة الهلع التي أصابت المسافرين في مطار بن جوريون، جراء دوى صافرات الإنذار.



في المقابل، أفاد السلطات الإسرائيلية أن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض العديد من الصواريخ.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر عبرية نشوب حريق كبير في خط نفط بين «إيلات» وعسقلان بفعل صواريخ المـقاومة.



وفي بلدة «سديروت» شمال قطاع غزة، أحدثت الصواريخ إصابات مباشرة في إحدى المنازل.

عرب 48 .. إعلان حالة الطوارئ في مدينة اللد

وتصاعد الاحتجاجات داخل الخط الأخضر، بين عرب 48 والإسرائيليين، في مدن اللد وعكا والرملة، وشهدت مدينة اللد ليلة ساخنة انتهت بإعلان حالة الطوارئ في مدينة اللد وسط البلاد؛ حيث اتهمت الشرطة بعض السكان العرب بالقيام بـ«أعمال شغب واسعة النطاق».

وقال رئيس بلدية اللد يائير رڤيڤو إنه فقد السيطرة كليًا على المدينة والشوارع تشهد حرب أهلية بين العرب واليهود وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدخال الجيش لاستعادة السيطرة.

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، مع وزير الدفاع بيني جانتس على إرسال كتائب تابعة لحرس الحدود من منطقة الضفة الغربية إلى مدينة اللد وبشكل فوري.

وتجددت المواجهات ليل الثلاثاء، في مدينة اللد وعدد من مدن الداخل، بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وفي اللد قالت الشرطة إنها أخلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها في المدينة بسبب الأحداث.

وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أصيب إسرائيلي بحجر في رأسه بعد مهاجمة متظاهرين لسيارته في مدينة اللد ووصفت إصابته بالخطيرة، وبدأت الاشتباكات في اللد بتشييع جنازة الرجل الذي استشهد الليلة الماضية في المدينة.

وفي سياق متصل، أحرق شبان في الرملة عشرات السيارات التابعة للمستوطنين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإخلاء عشرات اليهود خوفا على حياتهم.

وفي عكا أضرم المحتجون النار بأحد المطاعم في المدينة، كما أحرقت نقطة للشرطة، وسيارات للمستوطنين بالإضافة إلى إضرام النيران في كنيس يهودي.



وأظهرت لقطات فيديو شرطة الاحتلال وهي تخلي المستوطنين في مباني عديدة في اللد المحتلة خوفًا على حياتهم.

تجدد اقتحام المسجد الأقصى

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى مجددًا وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين في باحاته.

الوساطة للتهدئة.. مصر تدخل على الخط

مصر من جانبها دخلت على الخط من خلال لعب دور الوساطة للتهدئة، وفق ما أفادت تسريبات.

وكشفت مصادر لـ« قناة العربية » أن القاهرة تعمل على إطلاق هدنة سريعة، لمنع تزايد التصعيد في قطاع غزة كما أنها سترسل وفدين أمنيين خلال الساعات المقبلة من أجل التهدئة.

وأضافت المصادر أن القاهرة أرسلت برقية عاجلة طالبت إسرائيل بوقف الغارات على قطاع غزة من دون شروط، وبضرورة الموافقة غير المشروطة على هدنة.

وقال مسؤول فلسطينى لوكالة «رويترز» إن مصر وقطر والأمم المتحدة تجري مشاورات واتصالات بأطراف عديدة.

نتنياهو يتوعد الفصائل الفلسطينية :«ستدفع ثمنا باهظا»

من جانبه، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قائلاً: أنها «ستدفع ثمنا باهظا للغاية»، وأضاف: «نحن في ذروة حملة ثقيلة.. حماس والجهاد الإسلامي دفعتا وستدفعان ثمنا باهظا لقتالهما، ستسفك دماؤهم».

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطنيه إلى الاستمرار في الالتزام بالملاجئ بسبب الضربات الصاروخية التي توجهها فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن الحرب ضد تلك الفصائل ستستمر.

نتنياهو وبيني جانتس

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إنه «تم توجيه ضربات عنيفة لغزة ولدينا أهداف كثيرة وهذه هي البداية فقط وسنعمل على إعادة الهدوء والأمن لمواطنينا ولمدة طويلة».

من جهته، أوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي أنه «نعمل بكل قوة وحزم ووجهنا ضربات لـ 500 هدف في غزة»

هنية يحمَّل الاحتلال المسؤولية الكاملة واجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، مساء الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

فيما حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء الثلاثاء، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد المتواصل في قطاع غزة.

وأكد في كلمة متلفزة له أن معادلة الاستفراد بالقدس والعبث بالأقصى واستباحته لم يعد مقبولًا، ولفت «هنية» إلى تلقي حركة حماس اتصالات تطالبها بالتهدئة، إلا أن من أشعل النار في القدس والأقصى ليمتد لهيبها إلى غزة هو الاحتلال، منوهًا أن غزة لم ولن تتأخر عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك.

جامعة الدول العربية تطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق الجنائي في جرائم الحرب

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعًا أمس الثلاثاء، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس خاصة بالمسجد الأقصى، والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح.

وقرر مجلس جامعة الدول العربية تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليًا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

وأدان المجلس بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين في المسجد الأقصى، وتقدم المجلس بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للمُضي قدمًا بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب.

الولايات المتحدة وقضية الدفاع عن النفس

أظهر خطاب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نوع من التخبط في تصريحاته، ففيما أدان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس وفصائل المقاومة على إسرائيل، داعيًا طرفي الصراع لضبط النفس، قائلاً: «ندعو إلى ضبط النفس والهدوء.. إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية. الشعب الفلسطيني كذلك له الحق في السلامة والأمن مثل الإسرائيليين».

فيما أظهرت عدسات الكاميرات تلعثم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، خلال سؤاله عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس، وتهرب من إقرار حق الفلسطينيين من الدفاع عن النفس، قائلاً إنه يتحدث عن الحالة العامة.

وفي تغير في لهجة الخطاب الأمريكي قالت الخارجية الأمريكية إن «سياستنا لم تتغير وهي أن الضفة الغربية محتلة، وأن الوضع النهائي للقدس لم يحسم بعد».

جلسة لمجلس الأمن الدولي

سيعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لبحث تطورات الأحداث الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية موسعة ضد القطاع، بحسب ما أفادت دبلوماسييون لوكالة رويترز

وسبق وأن فشل مجلس الأمن الأثنين الماضي، خلال جلسة لبحث المواجهات في القدس بإصدار إعلان مشترك، وطالبت مسودة الإعلان التي قدمت بالاشتراك بين تونس والصين «إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد» التي تلحق بالفلسطينيين «بما في ذلك في القدس الشرقية»، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أنه من «غير المناسب توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة».

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس إن المفاوضات ستستمر بشأن نص من المتوقع أن يتم تخفيف لهجته مقارنة بالوثيقة الأولية التي اقترحتها النرويج.

مجلس الأمن الدولى - صورة أرشيفية

الأمم المتحدة: الإجراءات «قد ترقى إلى جريمة حرب»

وسبق وأن طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع عمليات إجلاء الفلسطينيين عن القدس الشرقية، وقالت إن هذه الإجرءات «قد ترقى إلى جريمة حرب»، وذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل، أول أمس، مشيرًا إلى أن أوامر الإخلاء بحي الشيخ جراح تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

خلفية التصعيد

بدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة 4 أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما شهد حيّ الشيخ جراح، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية اسم معركة «سيف القدس» ردا على العدوان الإسرائيلي بحق الأقصى والقدس، بعد تصاعد الاحتجاجات في القدس، بين المقدسيين والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، بعد شروع السلطات الإسرائيلية في إخلاء عدد من المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.