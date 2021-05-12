شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 6 سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 سائحين من جمهورية التشيك بإصابات متفرقة و3 مصريين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي، صباح اليوم الأربعاء، بالكيلو 45 طريق الزعفرانة / رأس غارب الساحلي شمال البحر الأحمر.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وانتقل اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب للمستشفى للاطمئنان على حالات مصابي الحادث ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تلقى مأمور قسم شرطة رئيس غارب اخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص سياحي تابع لشركة ترافيل وايز بالكيلو 45 الزعفرانة / غارب إثر اختلال عجلة القيادة وانحراف الميكروباص وانقلابه بجانب الطريق وأسفر عن إصابة عدد 6 سائحين تشيك وعدد 3 مصريين بإصابات خفيفة ولا توجد خسائر بالأرواح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم والتأكد من سلامة جميع المصابين وتحرر محضر بالحادث.

اصابة ٩ اشخاص بينهم ٦ سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

اصابة ٩ اشخاص بينهم ٦ سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

اصابة ٩ اشخاص بينهم ٦ سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

اصابة ٩ اشخاص بينهم ٦ سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

اصابة ٩ اشخاص بينهم ٦ سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

اصابة ٩ اشخاص بينهم ٦ سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الاحمر

اصابة ٩ اشخاص بينهم ٦ سائحين تشيك في انقلاب سيارة بالبحر الاحمر