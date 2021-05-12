شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحرير 1330 محضر سرقة تيار بالغربية خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه فى إطار أن هناك الحملات الموسعة التى تشنها شركات توزيع الكهرباء الـ9 لضبط سارقى التيار الكهربائي لتقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركات و الحفاظ على حق الدولة ، موكدا أن شركة جنوب الدلتا تمكنت من تحرير 1330 محضر سرقة تيار كهربائي خلال شهر مارس بمنطقة غرب الغربية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365'، أن إجمالى قيمة 1330 محضر سرقة تيار بالقليوبية خلال شهر مارس الماضي بلغت ما يقرب من مليون 500 الف جنيه ، موضحا أن هناك تنسيق تام بين شركات توزيع الكهرباء و مباحث شرطة الكهرباء لضبط المخالفين والحفاظ على حق الدولة.

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء ، موكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء تمكنت خلال الـ5 أشهر الماضية من تحرير 6 ملايين 723 ألف محضر، موضحا أن إجمالى قيمة هذه المحاضر بلغت 4 مليارات 300 مليون جنيه.