شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بالرحلات البحرية السياحية والفردية لمحميات البحر الأحمر خلال إحازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت محميات البحر الأحمر تعليمات من وزيرة البيئة باستمرار العمل والسماح بمحميات البحر الأحمر بالزيارات لمراكب الركوب بالأجر والنزهة الخاصة والسفاري لتنفيذ رحلات الغوص والسنوركلينج بالإضافة إلى الزيارات الأرضية بوسائل النقل الخاصة وزيارات الأفواج السياحية مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل شركات السياحة المنظمة.

ومنع الزيارة للرحلات والتجمعات من وسائل النقل العامة والجماعية أو اتوبيسات الرحلات بمحميات البحر الاحمر خلال أجارة عيد الفطر المبارك تنفيذا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء وتلك القرارات يتم العمل بها في الفترة من 12 إلى 16 مايو الجارى للحد من التجمعات المحتملة للحفاظ على صحة المواطنين نظرا لما تشهده المحميات من اقبالا كبيرا في ذلك الوقت من كل عام من الزوار للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في مصر للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

ووضعت محميات البحر الاحمر عدة ضوابط إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الإجتماعى بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات، بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.