شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق النادي الاجتماعي بالبحر الأحمر أمام الزائرين خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت ادارة النادي الاجتماعي بالغردقة النادي أمام الزوار والأعضاء بشكل كامل بداية من اليوم الأربعاء حتى انتهاء إجازة العيد كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأكدت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، سيتم الغلق بشكل كامل وليست الشاطئ فقط مؤكدين على أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.