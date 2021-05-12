شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الحر بـ«صحة السويس» تغلق معامل طبية غير مرخصة في حي الأربعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة هدى صالح مدير اداره العلاج الحر بالتعاون مع رئاسه حى الاربعين بغلق ٢ من معامل التحاليل الطبيه غير المرخصه وبها عدد من المخالفات للوائح والقوانين وقد تم الغلق بعد العرض على اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وتم التصديق عليها وتتوالى الاجراءات المنظمه للعمل سواء الخاص بالمنشأت الصحيه الحكوميه أو الخاصه من اجل مصلحه المريض السويسى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزاره الصحه بالسويس بإحكام الرقابه على جميع المنشأت الطبيه الخاصه.