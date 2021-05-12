شكرا لقرائتكم خبر عن رياح واستمرار انخفاض درجات الحرارة .. حالة الطقس أيام العيد إلى الأحد 16 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 12 مايو مرورا بأيام العيد إلى الأحد 16 مايو 2021، حيث يستمر اليوم الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الانحاء حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي في القاهرة ٣٢ درجه وجنوب الصعيد ٣٧ درجة وتستمر هذه الأجواء خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ويستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الأربعاء 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المتوقعة أول يوم العيد 33 درجة على القاهرة و33 على الوجه البحرى و27 على السواحل الشمالية و34 على شمال الصعيد و37 درجة على جنوب الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة ثاني يوم العيد 14 مايو 34 درجة على القاهرة والوجه البحري و27 على السواحل الشمالية و37 على شمال الصعيد و39 درجة على جنوب الصعيد.

أما ثالث أيام العيد 15 مايو فتكون درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية و37 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الأربعاء 12 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمرعلى فترات متقطعة 40% تقريبا.

- حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 14 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس السبت 15 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الأحد 16 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 12 مايو مرورا بأيام العيد إلى الأحد 16 مايو 2021.