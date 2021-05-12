شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوزير الرياضة والمحافظ بنادي شركة بورسعيد لتداول الحاويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب نائب المحافظ وذلك بحضور اللواء محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات وأعضاء مجلس الشيوخ الاستاذ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والأستاذ حسن عمار والدكتورة امل عصفور

وقام وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد صالة جيم ونادى صحى بنادى الشركة بالاضافة إلى عدد من الأقسام والأنشطة الجديدة داخل نادى الشركة، في إطار خطة الارتقاء بكافة المؤسسات بالمحافظة على التوازى مع المشروعات التنموية والخدمية المقامة حديثا.