شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة القناة: تطوير 10 جراجات بحرية لـ«حالات الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز القوة الشاملة لمصر، وتأكيد مكانتها عبر مختلف الوسائل الممكنة، سواء من خلال القوة العسكرية الرادعة بكافة القطاعات الاستراتيجية، أو من خلال الدبلوماسية القادرة على شرح وجهة النظر المصرية وطرح رؤيتها حول القضايا التى تعنيها أمام العالم أجمع بصدق وشرف.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال افتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة، أمس، إن دعم الرئيس السيسى للهيئة بلا حدود، و«كانت رعايتكم وحرصكم على متابعة كافة المستجدات ذات الصلة بأعمال التطوير والتحديث التى تشهدها الهيئة دافعًا قويًّا لتحقيق كافة الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها النجاح فى مواجهة أحد أخطر التحديات التى يمكن أن يشهدها أى ممر ملاحى استراتيجى بحجم وأهمية قناة السويس إذ كان لمتابعتكم المستمرة لكافة تفاصيل تعويم السفينة الجانحة (إيفر جيفن) الأثر الأهم فى نجاح رجال القناة البواسل فى التغلب على الأزمة وإعادة افتتاح القناة أمام حركة الملاحة الدولية خلال وقت قياسى بلغ 6 أيام فقط».

وأضاف: «لن أكون مبالغًا إذا أكدت أن الشعب المصرى كله كان وراء هذا النجاح ليشهد العالم أجمع ملحمة مصرية جديدة سطرت فى قناة السويس ليظل يوم 29 مارس محفورًا فى أذهان رجال قناة السويس بأحرف من نور التى طالما كانت مسرح عمليات بطولات سجلها التاريخ المصرى قديما وحديثا وكما تابعتم فقد اكتمل الإنجاز من خلال ما قامت به الهيئة عقب تعويم السفينة من تعامل باقتدار واحترافية مع تحد آخر صعب متمثل فى استيعاب حوالى 422 سفينة منتظرة فى مدخلى القناة الشمالى والجنوبى خلال أقل من 4 أيام بواقع عبور أكثر من 100 سفينة يوميا، وهى أرقام قياسية جديدة فى استيعاب أعداد هائلة من السفن وحمولاتها».

وأكد أن هذا لم يكن يتحقق إلا بفضل وجود قناة السويس الجديدة، وما يتمتع به المجرى الملاحى من إمكانيات وقدرات استيعابية، فضلا عن الجاهزية الدائمة التى تمتاز بها هيئة قناة السويس ورجالها من المرشدين والمهندسين وكافة العاملين فى جميع التخصصات.

وأوضح ربيع أن ما حققته قناة السويس، العام الماضى، عام جائحة كورونا، يحسب لقدرة المخطط المصرى على وضع عدة سيناريوهات لمواجهة أية أزمات وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية، ومالكى ومشغلى السفن، بحزم تسويقية وسياسات تسعيرية مرنة، لرسوم عبور القناة والتى يمكن أن تستوعب الأزمات، وتحيد آثارها، وهى السياسات التى أسفرت أيضًا عن تحقيق قناة السويس ارتفاعا فى عائداتها خلال إبريل الماضى، وحققت خلال العالم الماضى، 1731 سفينة، وخلال2021، حققت 1814 سفينة، بزيادة قدرها 4.8%، وحمولات صافية بلغت 102 مليون طن، عام 2020، و110 ملايين طن، فى 2021 بزيادة 8%، وعائدا بالدولار 476 مليون دولار فى عام 2020، و551 مليون دولار فى عام 2021 بزيادة قدرها 15.8%.

وقال: «لقد كانت الهيئة سباقة فى إعادة رؤية شاملة للتطوير والتحديث وذلك عبر إطلاق استراتيجة تطوير عام 2023، والتى جاءت استكمالا لقرار الرئيس السيسى بحفر قناة السويس الجديدة والتى مثلت نقلة نوعية فى تاريخ القناة، فكان من الضرورة أن يتزامن معها رؤية شاملة للحفاظ على مكانة القناة كأهم وأكثر ممر ملاحى يربط بين الشرق والغرب».

وأوضح أن استراتيجية الهيئة لعام 2023 تشتمل على عدة محاور هى تطوير المجرى الملاحى، وتطوير الأسطول البحرى، والتحول الرقمى، وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وتابع: «نستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودوليا حيث يمر بها نحو 10% من إجمالى حركة التجارة العالمية، فضلا عن كونها أحد مصادر الدخل القومى المصرى، الأمر الذى يعكس عمق الرؤية الاقتصادية التى كانت وراء القرار الحكيم للرئيس السيسى بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع العملاق الذى فتح لنا آفاقًا نسعى للمضى قدمًا فيها من خلال تطوير المجرى الملاحى».

وقال: «بدأنا بتطوير 10 جراجات بحرية فى القناة الأصلية والجديدة مخصصة لانتظار السفن فى حالات الطوارئ بما لا يعيق حركة الملاحة، بالإضافة إلى إنشاء 37 قيسون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المرة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة البحرية لكافة السفن العابرة بقناة السويس، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك بغرض أداء الصيانة الدورية لكامل المجرى الملاحى، حفاظا على مستوى الأعماق بالقناة من عمليات الإطماء الناتجة عن حركة السفن».