شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» تبحث أزمة تسعير الأراضى بين «الأوقاف» و«الأبنية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطرح المشكلة القائمة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة الأوقاف.

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن هناك أزمة قائمة مع وزارة الأوقاف فى تسعير الأراضى، متابعًا: «عايزين يحاسبونا على سعر الأراضى داخل الأحوزة العمرانية مثل الموجودة خارج الأحوزة العمرانية و‏تصل لـ١٠ أضعاف السعر الحقيقى».

وتابع: «هناك أماكن بها كثافة سكانية ونطالب بخصم فعلى نظرا لأنها مشروعات للنفع العام بجانب وجود ٢٦ مدرسة على أراضى أوقاف نريد إعادة بنائها».

وقال ممثل وزارة الاوقاف إن جميع أراضى هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقارى وهيئة المساحة وهى التى تقوم بالتقييم وليس الأوقاف، وتمنح خصمًا على النفع العام ولكن التسعير ليس لنا دخل فيه».

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة التعامل مع أزمة تسعير أراضى الأوقاف فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية، وأن يُحرَّر محضر اجتماع عاجل بين رئيس هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الأبنية التعليمية فى اجتماع لإنهاء وعرض إشكاليات الجهتين.

من جهة أخرى، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، بعد أن تبين لها أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أى مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة.

وقال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، وأضاف أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه فى بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية.

وتابع أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، وأن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسؤولية وزارة التعليم العالى.

وتساءل ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة موازنة هيئة التأممين الصحى: «ما موقف تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وما رؤية الهيئة فى هذا الشأن؟»، وأعلن أعضاء اللجنة قلقهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستقبال المنظومة الجديدة أيضًا.

ووجه مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالًا لحسام صادق حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى 2022-2023، وهى سوهاج وقنا وكفر الشيخ، مطالبا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، وأشار إلى ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذه المستشفيات لدخولها الخدمة قريبًا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.

وحول انضمام محافظات جديدة للخدمة، قال «صادق» إن السنة المالية الجديدة 2021-2022 ستشهد انضمام 5 محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تبدأ بانضمام الأقصر والإسماعيلية خلال الشهور الأولى ببداية العام المالى، على أن تنضم جنوب سيناء وأسوان والسويس قبل نهاية العام المالى.