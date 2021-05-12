شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة إرشاد الفردان.. و180 مليون جنيه لمحطة مياه بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، منها المجموعة الأولى من محطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه لترتفع طاقة المحطة إلى 480 ألف متر مكعب فى اليوم، بما يكفى احتياج مدينة بورسعيد حتى عام 2038. كما افتتح محطة إرشاد الفردان ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحى ضمن مشروع التحول الرقمى، حيث تم تزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة.

وعقب الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان «قناة السويس تحديات وإنجازات»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، أظهر حجم التحديات التى قهرها رجال هيئة قناة السويس، وتخطى حاجز المستحيل، حيث تمكنوا من إنشاء القناة الجديدة وهى نجاحات تلو نجاحات ونموذج يحتذى به فى إدارة الأزمات.

وأوضح الفيلم أن الهيئة عملت بأسلوب استباقى لاحتواء الآثار الناجمة عن أزمة كورونا عبر انتهاج سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لعملائها الدوليين، وأشار إلى أن رجال هيئة قناة السويس أكدوا عقب نجاحهم فى تعويم سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن» قدرتهم الفائقة، وذلك خلال 6 أيام ودون أدنى خسائر.

وتطرق الفيلم التسجيلى إلى أن رجال الهيئة ما كان ليقهروا تلك التحديات دون رؤية استراتيجية تحققت أهدافها عبر عدد من ركائز الانطلاق نحو آفاق جديدة يتقدمها تطوير المجرى الملاحى، وذلك بواسطة أسطول كراكات الهيئة حفاظا على أبعاد وأعماق القناة لاستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة.

وأشار إلى أنه لزيادة معدلات الأمان ومواجهة الطوارئ المحتملة، يجرى العمل على إنشاء 5 جراجات بحرية على القناة الجديدة وإنشاء عدد من القيسونات ومرابط السفن، فضلا عن تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحى وفقًا لأرقى النظم الإلكترونية.

وذكر الفيلم التسجيلى أنه تم تطوير إمكانيات الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس ضمن استراتيجية التطوير 2023، وذلك من خلال تحديث أسطول الكراكات بكراكتين هما الأحدث والأكبر فى الشرق الأوسط: كراكة مهاب مميش، وقريبا ستنضم الكراكة حسين طنطاوى، بالإضافة لبناء 4 قاطرات جديدة ضمن أسطول الوحدات البحرية المستخدمة فى أعمال القطر والإنقاذ والإرشاد.

وأضاف أنه تم بناء عدد من الوحدات البحرية المعاونة كقاطرات الخدمة و7 لنشات بحرية وقاطرتى «نور 1، ونور 2» بقوة شد 8 أطنان.

وأوضح الفيلم أن الهيئة لا تدخر جهدا للارتقاء بمعدلات أداء كوادرها البشرية من خلال برامج تدريبية من أهمها ما يقدمها مركز التدريب البحرى، مشيرا إلى أنه لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنفيذا للأوامر الرئاسية ببناء 100 سفينة صيد للشباب، تم الانتهاء من بناء 34 سفينة ويجرى العمل على استكمال بناء الأسطول.