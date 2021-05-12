شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء مصر العليا": انتظام عمليات شحن العدادات الكودية بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن عملية شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع تسير بشكل منتظم منذ صباح أمس الإثنين، مؤكدًا أن العطل الذى وقع ببرنامج الشحن تم معالجته بشكل سريع وأصبح متاح لجميع المواطنين.

وأضاف ابو وردة لـ"الخليج 365"، أن هناك سيارت متنقلة فى مختلف المناطق والمحافظات التابعة للشركة لشحن رصيد بالعدادات مسبوقة الدفع بجانب أفرع الشركة والمنافذ الخاصة بهدف التيسير على المشتركين وتخفيف الأعباء عليهم.

وقال أبو وردة، إن الشركة تطبق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء منذ مارس 2020 ، كاشفا أن هذا البرنامج من أهم المشروعات التي أطلقتها وزارة الكهرباء، لأنه يمس مشاكل المواطنين بشكل مباشر الخاصة بأخطاء فواتير الاستهلاك.

وتابع أبو وردة، أن شركة مصر العليا بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء تمكنت من القضاء على أخطاء فواتير الكهرباء بشكل قاطع بعد اختفاء العنصر البشري فى إصدار الفواتير، مشيرا إلى أن شركة مصر العليا تضم محافظات قنا وأسوان والأقصر وسوهاج.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إلى أن إصدار فواتير استهلاك الكهرباء بالشركة أصبحت مميكنة بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، موضحًا أن شركة شعاع تقوم بتصوير العداد الخاص بالمشترك وإرسالها أونلاين للشركة، ويتم مراجعتها إلكترونيا لاستبعاد القراءات الشاذة وعدم إصدار الفاتورة بشكل خاطئ.