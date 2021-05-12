شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات امنية مكثفة للأجهزة الأمنية لتامين احتفالات عيد الفطر المبارك تشمل تكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية ، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة ، لاسيما للمواقف الطارئة بإعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وتشمل بنود خطط التامين الإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.