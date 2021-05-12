شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على روشتة "حماية المستهلك" لتوعية المواطنين بكيفية شراء منتجات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة بالطرق الصحيحة لشراء وتناول الكعك والبسكويت ومنتجات الحلويات المستخدمة فى إعداد المخبوزات الخاصة بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، بهدف توعية المستهلكين بكافة المعلومات التى تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة حال قيامهم بالشراء لضمان عدم وقوعهم ضحايا لعمليات الغش التى قد تنتشر بصفة خاصة خلال مواسم الأعياد والاحتفالات.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن إرشادات جهاز حماية المستهلك التوعوية للمواطنين بكيفية شراء منتجات العيد حفاظا على سلامتهم فى نقاط محددة.

- شراء الكعك من مصدر موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيعها.

- يجب أن تكون المنتجات خالية من الروائح الغير مقبولة وروائح التزنخ.

- الحذر عند التسوق خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من شراء المنتجات الجيدة من منافذ البيع المرخصة.

يستمر جهاز حماية المستهلك فى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق خلال أيام العيد، ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588.