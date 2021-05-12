شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح اللحوم ومنتجات العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الأربعاء، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، لاستمرار طرح منتجات رمضان وكعك العيد واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب الاستمرار أيضًا فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الحالى.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل خلال عيد الفطر المبارك، تتضمن كل السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر مايو الجارى مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين طوال الوقت، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، كذلك المتابعة للأسواق الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية خاصة المتعلقة بطرح الأسماك سواء الطازجة أو المملحة " الرنجة " فى ظل زيادة الإقبال على شراء مثل هذه المنتجات عقب أيام عيد الفطر.



وتضمنت خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنشاء غرفة عمليات بالوزارة، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، مع تعديل مواعيد إنتاج الخبز البلدى إلى المواعيد السابقة، كما كانت قبل شهر رمضان، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرور على المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمى.