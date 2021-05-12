شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: وقف الرحلات النيلية وإغلاق قاعات الأفراح خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة استعدت بشكل كبير جداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال محافظ أسوان، لـ"الخليج 365"، إنه أعطى توجيهاته المشددة لكافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة ، موضحاً بأنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة .

وأوضح اللواء عطية، بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة ، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ، مع تعليق الرحلات النيلية ، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان لمنع أى اختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.