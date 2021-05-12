شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأنه تم متابعة تنفيذ غلق المحلات التجارية في المواعيد الجديدة وضبط عدد من الأشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأشار عاشور إلى ان جميع المحلات انتظمت في تطبيق مواعيد الغلق، فيما تم ضبط ٢٧ مواطن غير ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى.

وفى سياق متصل اكد عاشور انه تم اليوم المرور على مقابر منطقة ابوحليمه للتأكد من اغلاقها امام المواطنين للزيارات على ان تفتح فقط في اثناء وجود متوفى للدفن.

وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت بكافة المواطنين التعاون والالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الواردة حرصا على سلامتهم.