شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حماية شاطئ "الأبيض" بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أشرف حبيش رئيس هيئة حماية الشواطئ، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية شاطئ الأبيض بمطروح "مرحلة أولى" تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة للساحل الشمالي الغربي بمطروح، وذلك لحماية منطقة بطول 1500 متر طولى من الشاطئ والتي تعرضت في الفترة الأخيرة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية والذي تسبب فى فقدان المنطقة الشاطئية و تعرض طريق الكورنيش للخطر.

وأوضح حبيش لـ"الخليج 365"، أن المشروع يتكون من خمسة رؤوس حجرية على شكل حرف T وبمسافات بينية 300 متر، وتم تنفيذ ما يقرب من 23 ألف متر مسطح من الحصائر أسفل القدمات، وتوريد و إنزال ما يقرب من 110 ألف طن من الأحجار بالتدرجات المختلفة، وصب وإنزال ما يقرب من 10 آلاف كتلة خرسانية زنة 3 أطنان، وبلاطات خرسانية سمك 30 سم بمسطح حوالى 6600 متر مربع، وهامات أعلى البلاطات بطول إجمالي 1500 متر طولى، كما تمت التغذية بالرمال بين الرؤوس بحوالى 95 ألف متر مكعب.

وأوضح حبيش، أنه بذلك قد تم حماية المرحلة الأولى وطولها 1500 متر واستعادة المنطقة الشاطئية بمسطح حوالي 65 ألف متر مسطح و حماية الاستثمارات الموجودة بالمنطقة سور الكورنيش والمنشآت خلفه"، وإضافة بعد تنموي جديد، حيث يمكن استغلال المسطحات أعلى الرؤوس بما يدر عائد مستدام للمحافظة وإضافة فرص عمل لأهالى المنطقة.

الجدير بالذكر أن الحكومة عملت بشكل كبير على إنجاز العديد من المناطق الخطرة فى مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.



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