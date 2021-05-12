شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحذر من استئناف البناء بالعقارات المخالفة قبل قبول التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أى عقار مخالف تقدم صاحبه بطلب تصالح، لا يحق له استئناف البناء ، وفى حالة البناء أو استكمال البناء يتم هدم العقار بالكامل ورفض التصالح.

وأكد نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أنه على المواطنين التأكد قبل شراء أى وحدة سكنية من قبول التصالح إذا كان العقار مخالف، وذلك للحفاظ على أموالهم حال رفض طلب التصالح لعدم مطابقة المبنى للشروط الخاصة بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه لن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات، نظرا للاحتياج الشديد لها، وأن كل عقار مخالف سيلتزم بتوفير جراحات للسيارات الخاصة بالعقار أو سيقدم ما يثبت التعاقد مع جراج خاص أو ساحة انتظار لتوفير أماكن للسيارات الخاصة بالعقار وذلك للموافقة على التصالح، موضحًا أن الأكواب الجديدة للجراجات فى تراخيص البناء الجديدة، سترتبط بمساحات الوحدات السكنية فمثلا الشقة الـ100 متر سيكون لها مكان سيارة واحدة فى الجراج والشقة الـ150 سيكون لها أماكن سيارتين والوحدة التى مساحتها 300 متر ثلاث سيارات وهكذا.