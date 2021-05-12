شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا استرازينيكا تصل مصر مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مساء اليوم الأربعاء إلي مطار القاهرة الدولي أضخم شحنة من لقاحات كورونا استرازينيكا بواقع 1.7 مليون جرعة علي أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع انحاء الجمهورية.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أكد قدرة وجاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم ١٨ من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.

ومن المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع بين شركة سينوفاك وفاكسيرا وبذكر أن لقاح "سينوفاك" لقاح معطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح "سينوفارم".