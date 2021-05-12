شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر أصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل من سحب التراخيص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافير والنوادي الصحية، وحذرت الوزارة أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل من عدم الالتزام بتلك الضوابط لأن العقوبة ستكون سحب الترخيص والتعرض المساءلة القانونية.

وشملت التعليمات التي نصت عليها الوزارة 8 بنود أولها تتعلق بشفرة الحلاقة بحيث يحظر استعمال الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدل منها شفرة ذات الاستخدام الواحد أو يقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به، أيضا عدم استخدام الأدوات الحادة مقل المقص والقصافة والملقاط والعدسات اللاصقة لأكثر من سيدة داحل محلات الكوافير ومراكز التجميل.

وشملت التعليمات التي نشرتها الوزارة في

على صفحتها الرسمية، ضرورة ارتداء مقدم الخدمة جوانتي مطاط لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن، واستخدام المريلا البلاستيكية لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المرايا لكثر من مواطن، واستبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص أخر.

وشددت الوزارة على ضرورة التخلص من الأدوات الخاصة بالحلاقة أو التجميل داخل صندوق الأمان، واستخدام كلور بمقدار من 1- 4 مرات ومثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى، مع أهمية وضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية والآمنة للمواطن.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم الالتزام بالتعليمات السابقة سيتم سحب الترخيص وتعريض صاحب الصالون ومركز التجميل المخالف إلى المسائلة القانونية.