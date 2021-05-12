شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لقاحات كورونا تخضع للتجارب الإكلينيكية قبل ترخيصها للطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية أن لقاح كورونا الذى تم اعتمادة للاستخدام الطارئ خضع للتجارب الاكلينيكية وتم اختبارة جيدا وآمن وفعال.

وقال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء لليوم السابع أن جميع اللقاحات التى حصلت علي الاستخدام الطارئ آمنه مشيرا إلي أن اللقاحات التى يتم توريدها من الخارج تخضع للفحص والتحليل للتأكد من فاعليتها .

وأضاف المتحدث باسم هيئة الدواء أن الهيئة تتابع جديد ابحاث اللقاحات ويتم تجديد الترخيص الطارئ للقاحات كل 6 شهور مضيفا : نتابع جديد العالم في ملف اللقاحات وكذلك الابحاث والدراسات المتعلقة باللقاحات لضمان اتخاذ القرارات الصائبة.