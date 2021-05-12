شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان.. "اللهم اجعَل صيامى فِيه بالشكر والقبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 على مدار شهر رمضان المبارك أدعية مستحبة خلال الشهر الكريم، الذى يستحب فيه الدعاء، لأنه الشَهر الذى نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ، وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ، ويعتبر شهر رمضان أيضا شهر الإنابَةِ، وشَهْرُ التَّوْبَةِ، والْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وشَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وهو أيضا شهر ليلة الْقَدْرِ الَّتى هِى خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر.

وشهر رمضان كله وقت للدعاء، وخصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد ، وفقا لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذى وابن ماجه.





دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان

ونقدم اليوم دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان، حيث من الممكن أن يدعو المسلم قائلاً: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ".