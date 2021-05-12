شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى يدمر برج الجوهرة فى غزة بشكل كامل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم، الأربعاء، قصفا على غزة استهدف خلاله برج الجوهرة فى القطاع ودمره بشكل كامل، بحسب" روسيا اليوم".

وأفادت روسيا اليوم بأن البرج في غالبيته مشغول من مؤسسات إعلامية.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد استهدفت مساء أمس الثلاثاء برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخي استطلاع.

ويعتبر هذا البرج هو الثاني الذي تستهدفه القوات الإسرائيلية، بعد أن دمرت برج هنادي غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.